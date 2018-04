Ao início da tarde desta quarta-feira, uma embarcação turística naufragou ao largo da Parede, concelho de Cascais, tendo o alerta sido dado pelas 13h10.

A informação foi confirmada ao i pelo Capitão do Porto de Cascais, que informou que a bordo seguiam dez pessoas mas que todas foram resgatadas com vida e sem ferimentos pela Autoridade Marítima e os Bombeiros, apenas “duas delas apresentavam alguns sinais de ansiedade, mas sem gravidade."

“Das dez pessoas, oito eram de nacionalidade finlandesa, uma vez que se tratava de uma atividade marítima turística, e duas eram portuguesas, os dois marinheiros responsáveis pela atividade”, disse o Comandante Pereira da Terra.

A mesma fonte referiu que a embarcação acabou por se aproximar demasiado perto da costa, tendo acabado por naufragar, mas garantiu que "todas as normas de atividade marítimo-turística foram cumpridas", sublinhando que terá sido por essa razão “que todos saíram ilesos” do acidente.

Antes das operações de socorro chegarem ao local, várias pessoais, nomeadamente surfistas, foram em socorro das vítímas, tendo depois chegado os Bombeiros Voluntários de Parede, o INEM e a PSP.

Todas as pessoas que se encontravam na embarcação foram transportadas para o Hospital de Cascais, apenas por uma questão de precaução, disse também ao i o Comandante.

As operações de remoção da embarcação ainda decorrem, sendo que no local se encontram as autoridades marítimas e a Proteção Civil de Cascais.