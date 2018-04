Entrevistado pelo canal brasileiro Sportv, o ex-guarda-redes do Benfica recordou os momentos em que foi treinado por José Mourinho no Inter de Milão.

Durante uma longa entrevista, Júlio César recordou um episódio caricato que envolve o guarda-redes do FC Porto Iker Casillas após ter sido eleito como o melhor guardião da Taça das Confederações em 2013.

No momento de subir ao palco para receber o prémio, Júlio César levava vestida a camisola de Casillas "numa homenagem para o espanhol por tudo que fez". Quem não gostou foi José Mourinho.

"Quando cheguei ao balneário, vejo uma mensagem do Mourinho no meu telemóvel, ele que estava com problemas com o Casillas no Real Madrid. (...) A mensagem era a seguinte: 'tu tás maluco. O gajo é que tem que vestir tua camisola e não tu a dele'. E disse-me ainda que eu com um braço defendia mais do que o Casillas", lembrou Júlio César.