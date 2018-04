Depois da dinastia Castro, o que esperar de Cuba?

Cuba é um país fascinante para quem o visita, já que dá um certo ar de ter parado no tempo. As construções coloniais mantêm a traça original – pelo menos quando visitei Havana assim era – e o povo é bastante acolhedor. A somar a estes fatores há o salero cubano, em que a música, o álcool e a cultura dão um colorido único à ilha. Isto é para os estrangeiros, pois quanto aos cubanos que contactei na altura, poucos eram os que gostavam de viver numa ditadura.

E era fácil perceber porquê: havia praias onde os cubanos não podiam entrar a não ser que estivessem a trabalhar; as mulheres vendiam-se por tuta-e-meia nas discotecas pejadas de turistas com ar sinistro; médicos faziam de motoristas para ganharem mais uns pesos; e, acima de tudo, o medo. O medo de falarem e de dizerem o que lhes ia na alma. Afinal, Fidel Castro tinha morto milhares de opositores nos tempos que se seguiram à revolução.

É certo que os mais velhos tinham a comparação com a outra ditadura que tinham vivido, a de Fulgencio Batista, e a comparação dava sempre vantagem a Fidel. Para o bem ou para o mal, a saúde e a educação não se comparavam entre os dois ditadores, já que Fidel fez bem mais pelo seu povo do que Batista. Estes factos fizeram com que Castro ganhasse um estatuto de quase deus que enfrentou os americanos, e por isso era tão idolatrado pelas esquerdas mundiais. Mas a vida em Cuba era bem mais do que uma ideia romântica: os homossexuais eram despejados em clínicas de reabilitação e os infetados com sida também eram escondidos de todos, além, claro, de que os dissidentes políticos sabiam que a prisão os esperava.

Hoje, a ilha conhecerá o primeiro presidente depois da dinastia Castro e Miguel Díaz-Canel terá uma missão quase impossível: abrir o país ao exterior e deixar que o capitalismo tome conta de tudo ou optar pela continuação e não inverter a miséria em que o país vive há tantos anos. Pode ser que exista um meio-termo e que Díaz-Canel consiga o milagre do socialismo capitalista.