Luís Montenegro alertou, hoje, que o PSD corre o risco de ser visto como a “muleta do PS”.



Luís Montenegro defendeu, no programa “Almoços Grátis”, na TSF, que o Partido Socialista “moveu-se para o lado da extrema-esquerda” e está a fazer “esse caminho de recentramento à boleia do PSD, o que não deixa de ser curioso e perigoso”.



O ex-deputado do PSD considera que está a criar-se a “ideia de que o protagonista nuclear da ação política é António Costa” e, neste cenário, o PSD “corre o perigo de ser percecionado” como a muleta do PS. “Não estou a dizer que está a ser, mas corre o perigo de ser percecionado como tal", afirmou Montenegro.



António Costa e Rui Rio formalizam hoje os acordos sobre a descentralização e os fundos comunitários. A estratégia de aproximação ao PS foi contestada desde o início pelos críticos de Rui Rio.