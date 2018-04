Jerónimo diz que Governo agita o "mostrengo" da crise

Jerónimo de Sousa diz que o Governo invoca agora o sucesso para não ir mais além, numa altura em que o Programa de Estabilidade para 2018 opta por uma revisão em baixa da meta do défice que estava inscrita no Orçamento. Mário Centeno veio explicar-se com os riscos de uma crise, o líder comunista acha que o que o Executivo está a fazer é a agitar um "mostrengo" para justificar uma política de submissão às regras europeias.