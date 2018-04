Esta ferramenta chama-se ‘Quadros da Empresa e do Setor’ e permite comparar desempenhos. Pode tentar uma comparação com outras empresas do mesmo setor ou dimensão ou ainda optar por ver os resultados em relação a empresas de outros países europeus.

De acordo com a informação disponibilizada no site do regulador, “a Central de Balanços recolhe dados contabilísticos das empresas que têm como fonte de informação, a partir de 2006, a Informação Empresarial Simplificada (IES). A IES substituiu o Inquérito Anual da Central de Balanços (IACB) do Banco de Portugal cuja cobertura não era exaustiva".