Recep Tayyip Erdogan anunciou hoje que vai antecipar as eleições legislativas e presidenciais para o dia 24 de junho, um ano e meio antes da data que estava prevista inicialmente.

“Decidimos que as eleições vão decorrer no domingo, 24 de junho de 2018”, declarou Erdogan, através de uma conferência de imprensa realizada depois do encontro com Devlet Bahçeli, o chefe do ultranacionalista Partido de ação nacionalista (MHP).

Recorde-se que na terça-feira, o partido que se encontra no poder já tinha admitido que havia a possibilidade de antecipar as eleições para o próximo verão, tendo agora essa confirmação sido anunciada.

Durante um discurso na terça-feira, perante o seu grupo parlamentar em Ancara, Bahçeli considerou que “nas condições atuais é impossível a Turquia esperar por 3 de novembro de 2019”.

“O caminho mais razoável é que o povo turco vá às urnas em 26 de agosto para eleições presidenciais e legislativas”, disse o chefe do MHP.