Um dos responsáveis por este tipo de lista é o Reputation Institute, que elabora os rankings das 100 empresas mais respeitadas na América. Desta vez, há grandes surpresas.

A maior queda nesta tabela aconteceu com as tecnológicas. A Amazon, por exemplo, costuma estar em primeiro lugar e ocupa agora o 10.º deste ranking. Já a Google, passou para a 56.º.

A falta de confiança na tecnologia, como explica Brad Hecht, director administrativo do Reputation Institute, justifica estas perdas de reputação. A Apple e o Facebook deixaram mesmo de constar da lista com 100 posições.

No caso destas últimas empresas, são os escândalos que mais justificam que tenham perdido o respeito dos consumidores em geral. A Apple perdeu por ter estado envolvida em investigações relacionadas com evasão fiscal. O Facebook tem sido alvo de duras críticas por irregularidades no uso dos dados pessoais dos utilizadores.

Em primeiro lugar, aparece a Campbell Soup Company, empresa que vende sopas enlatadas. A liderança nesta tabela é ainda partilhada com a Nike, com a Bose e com a Barnes & Noble.