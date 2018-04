O vídeo de uma mulher a abandonar quatro cães em San Antonio, no Texas (EUA), tornou-se viral na Internet. As imagens foram captadas na sexta-feira passada por uma mulher que ali passava e se apercebeu do que estava a acontecer.

“Estava a preparar-me para ir trabalhar quando reparei no carro que se encontrava numa rua sem saída. Calcei os sapatos, fui a correr para o local e comecei a gravar tudo”, escreveu a mulher que partilhou o vídeo na Internet, que não foi identificada pelo canal que divulgou as imagens.

“Estou cansada de ver pessoas a fazer isto nesta zona. Gravei o que se estava a passar para educar e deixar um aviso às pessoas, alertando-as para fazerem o mais correto. A mulher que aparece no vídeo tinha pedido indicações para o canil local, mas decidiu cometer uma ação ilegal” ao abandonar os quatro cães naquela zona.

Entretanto, o canil de San Antonio revelou que as autoridades estão a investigar o caso e a tentar identificar os autores dos crimes. Três dos animais abandonados já estão a ser tratados pelo canil.