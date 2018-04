Dois tribunais iraquianos condenaram mais de 300 pessoas à morte por pertencerem ao autoproclamado Estado Islâmico.

De acordo com o site Al Arabya, os julgamentos ocorreram em Tel Keif, perto de Mossul, e em Bagdade. Neste último tribunal, desde janeiro, 103 cidadãos estrangeiros foram condenados à morte e outros 185 a prisão perpétua, revelou fonte judicial.

Entre os prisioneiros condenados à morte, seis são mulheres turcas e uma alemã. Uma cidadã francesa foi condenada a prisão perpétua.

Já em Tel Keif, 212 foram condenadas à morte e 150 a prisão perpétua.

O Ministério da Justiça iraquiano anunciou na passada segunda-feira que 11 pessoas tinham sido enforcadas no Iraque, depois de terem sido condenadas à morte pelo crime de terrorismo. Recorde-se que, de acordo com a Humans Right Watch, o Iraque é o quarto país com mais execuções no mundo.