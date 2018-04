Um dos novos passos da gigante tecnológica passa agora pelo serviço de subscrição de notícias.

De acordo com a Bloomberg, no mês passado, a empresa comprou uma aplicação que permite, através de uma mensalidade, ter acesso a várias revistas. Agora, fica clara qual é a estratégia: juntar a aplicação, a Texture, a este serviço de notícias. Para a marca é mais importante do que nunca conseguir mais receitas com serviços e conteúdos online.

A Bloomberg assegura ainda que o novo serviço da Apple deverá chegar já no próximo ano e irá permitir a oferta de assinatura premium de notícias pagas. A ideia de ter uma cobertura de várias publicações tem por base uma estratégia que visa ser mais atraente para os consumidores.

Recorde-se que, de acordo com as contas de 2017, as vendas no setor online cresceram 23%, o que significa mais 30 mil milhões de dólares.

O construtor do sucesso da Apple

Steve Jobs nasceu a 24 de fevereiro de 1955. Filho de pai sírio e mãe americana, Jobs é considerado o maior responsável por todo o sucesso que a empresa conseguiu alcançar, uma empresa que ele próprio criou em conjunto com Steve Wozniak em 1976. Mas Jobs nem sempre esteve na Apple. Em 1985, depois de um conflito de interesses, abandonou a empresa e foi nesta altura que criou uma outra ligada à tecnologia computacional, a NeXT.

Passado um ano comprou a Pixar, que viria a ser - depois de comprada pela Disney por sete milhões de dólares - a maior empresa de produção de filmes 3D, com vários sucessos.

E foi após a venda da Pixar que Steve Jobs voltou à Apple. Foi também nesta altura que começou a era dourada da marca da maçã. É sob a sua liderança que a empresa consegue consolidar o sucesso nas vendas e também a sua popularidade. Steve Jobs acabou por deixar o cargo pouco tempo antes de morrer, a 24 de agosto de 2011.