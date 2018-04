Na praia de El Conchalito, na cidade de La Paz, México, foram encontrados fósseis humanos com cerca de mil anos.

A descoberta foi feita por um grupo de peritos do Instituto Politécnico Nacional do México, que usou o seu Twitter para anunciar a descoberta. Um dos investigadores do instituto estava na praia a estudar o fenómeno da maré vermelha quando descobriu uma cabeça humana enterrada.

Após essa descoberta, o grupo de peritos encontrou restos mortais de dois corpos. As ossadas foram analisadas e os investigadores descobriram que as duas vítimas foram enterradas duas vezes porque os crânios tinham sido removidos do corpo e colocados por cima. A mesma nota refere ainda que enterrar uma pessoa duas vezes era um ritual daquela zona.

Ainda serão feitas mais análises às ossadas, que foram levadas para o Laboratório Antropológico do INAH, no Museu Regional de Antropologia e História de La Paz, para saber a data em que os corpos foram enterrados.