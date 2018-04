O ministro da Saúde referiu esta quarta-feira no parlamento, que a ala pediátrica do Hospital S. João, no Porto, deverá ficar pronta dentro de dois anos. Adalberto Campos Fernandes adiantou ainda que o concurso para o projeto e obra da ala será lançado ainda este ano.

“Teremos, no máximo, em dois anos e pouco as crianças a ser tratadas condignamente no novo espaço", frisou o ministro, relembrando que ainda é preciso “melhorar a situação transitória” em que as crianças estão a ser atendidas.

“Não foi este governo nem este primeiro-ministro que, duas vezes, foi a São João lançar pedras ou placas”, acrescentou Adalberto Campos Fernandes referindo-se ao antigo executivo.

Na semana passada, Mário Centeno já tinha referido que o governo não ia lançar as primeiras pedras sem financiamento e planeamento, referindo-se ao que o governo de Passos Coelho fez relativamente à situação do hospital.