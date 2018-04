Os Estados Unidos da América vão meter as bandeiras a meia-haste como forma de homenagem à ex-primeira-dama, Barbara Bush, que morreu na terça-feira com 92 anos.

Segundo Donald Trump, as bandeiras vão permanecer assim até às cerimónias fúnebres, que estão marcadas para o próximo sábado, em Houston, Texas.

Segundo o site da Fundação da Biblioteca e Museu George W. Bush, o corpo de Barbara Bush vai estar na câmara-ardente, na sexta-feira, para que o público lhe possa prestar uma homenagem.

Barbara Bush era mulher do 41º presidente norte-americano e mãe do 43º presidente dos EUA. A ex-primeira-dama morreu na terça-feira com 92 anos.