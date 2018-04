Golpe de asa digital

O escândalo que envolve o Facebook reabriu a luta pela supremacia tecnológica. A UE tem uma oportunidade para voltar a ter uma voz relevante na globalização digital

A União Europeia (UE) perdeu o combate pela liderança tecnológica nas plataformas globais onde está a crescer a nova revolução digital, mas pode voltar à luta e conseguir vencê-lo. O recente escândalo com o uso abusivo de dados do Facebook reabriu o jogo. Com uma aposta tecnológica forte e com uma diferenciação pelos valores, afirmando uma identidade digital própria, ética, justa e confiável, a UE tem uma oportunidade para voltar a ter uma voz relevante na globalização digital.

A diferenciação pelos valores que proponho insere-se na matriz europeia de proteção dos direitos dos cidadãos e de transparência democrática, ou seja, da cidadania e da liberdade. A UE pode e deve, por isso, exigir que as plataformas que atuam no mercado europeu englobem nos seus modelos e algoritmos os valores partilhados que configuram a identidade digital europeia.

A referência global que se está a tornar o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, mais conhecido pela designação em inglês (GDPR – General Data Protection Regulation), cuja entrada em vigor está prevista para 25 de maio, indicia um passo positivo no sentido proposto e que deve ser continuado e aprofundado.

Ao regressar à luta pela relevância digital e tecnológica, a UE deve lançar um forte repto à sua indústria para que transforme as apostas no desenvolvimento científico e tecnológico dos últimos anos em produtos capazes de competir pela qualidade e adequação dos serviços à tipologia dos mercados globais e, em particular, dos mercados europeus.

No perfil dos valores do ideal europeu integram-se também os princípios da fiscalidade justa e da redistribuição ponderada, tendo em conta os objetivos da coesão, da convergência e do desenvolvimento sustentável.

Seguindo este padrão, é legítimo e necessário garantir uma justa cobrança de impostos sobre os lucros realizados pelas grandes empresas digitais nos mercados europeus, definindo em particular o conceito jurídico de presença (sede) digital e de apuramento do valor coletável.

A complexidade jurídica da definição de valor coletável nas cadeias de valor de nova geração justifica o cauteloso passo dado pela Comissão Europeia ao propor uma taxa transitória de 3% sobre as receitas, sem prejuízo de o objetivo final ser a aplicação de um imposto sobre os lucros gerados em cada território da União.

Este regresso da UE ao combate pela definição das regras e das normas da sociedade digital tem uma dimensão económica forte, mas tem de ser em simultâneo uma opção política estruturante.

O debate em torno do uso dos dados alertou um número muito maior de cidadãos europeus para o tema. Nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, cada família política será confrontada com a necessidade de apresentar a sua visão sobre o desenvolvimento da Sociedade Europeia a Gigabits e sobre todas as implicações sociais, económicas e políticas que dela decorrem.

Os cidadãos europeus e, em particular, a geração mais jovem, cuja vida pessoal e profissional se desenvolve cada vez mais num quadro de imersão digital, vão querer saber que respostas a UE lhes pode dar e que caminhos e desafios lhes são propostos. Um golpe de asa digital precisa-se. Nada menos do que isso é suficiente.

Eurodeputado