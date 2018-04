Mudar o futuro a partir de Cascais

Tal como Davos, também a Horasis se encontra associada a uma marca territorial, Cascais, onde Portugal veste o seu melhor fato para se apresentar como epicentro do diálogo global

Vivemos num tempo estranho. As mudanças são rápidas. Sísmicas. Não sabemos para onde vamos. Ou, sequer, com quem vamos.

As constantes da política internacional foram abaladas. Há alianças de décadas que se rompem. A ordem internacional é cada vez mais desordenada. Em muitas zonas do globo, a tensão é alta, e a retórica perigosamente beligerante. Noutras, como na Síria, na Venezuela ou em Myanmar, o sofrimento humano alimenta um êxodo que parece não ter fim.

Do ponto de vista interno, cresce o iliberalismo nas sociedades ocidentais. O populismo saiu das ruas diretamente para algumas chancelarias europeias. A democracia parece perder o seu apelo e há cada vez mais almas seduzidas pelos regimes musculados de outras latitudes.

Ao mesmo tempo, a globalização, a inovação e a progressão tecnológica que alimentam a quarta revolução industrial prometem, mais uma vez, mudar a forma como trabalhamos, fazemos negócios e vivemos em sociedade.

Vivemos um tempo paradoxal. Nos assuntos dos homens, nunca fomos tão próximos uns dos outros. Temos Facebook, Skype e WhatsApp, e por ai adiante. Todavia, mal somos capazes de manter uma conversação com o vizinho do lado. Estamos mais longe uns dos outros, quase ilhas. Nunca fomos tão interdependentes do ponto de vista económico, social ou ambiental. Todavia, não perdemos o gosto pela beligerância e pelo isolamento e pelos muros – reais e imaginários.

Temos de pausar o presente que esqueceu o passado. Precisamos desesperadamente de mudar o futuro. Mudá-lo para que não mais tenhamos de fechar os olhos ou ser complacentes com os atropelos de direitos humanos. Mudá-lo para que a liberdade não seja o preço a pagar por umas décimas de crescimento do PIB. Mudá-lo para que os nossos cidadãos possam empreender, as nossas empresas possam crescer, e os nossos países avançar. Mudar o futuro para que ele nos inspire. Essa é a proposta de Frank Richter e da Horasis que, em Cascais, assumimos também como nossa. Ainda que relativamente desconhecidos no nosso país, tanto um como outro são dois nomes respeitados no circuito mundial das conferências e dos investimentos. Frank Richter, um alemão radicado na Suíça, é um antigo quadro do Fórum Económico Mundial. Richter não é apenas um conhecedor de Davos. Foi um dos seus arquitetos. Há uns anos começou a fazer o próprio caminho criando a marca Horasis. Tal como o Fórum Económico Mundial, também a Horasis é lugar incontornável para homens de negócios, cientistas, filósofos e políticos. Tal como Davos, também a Horasis se encontra associada a uma marca territorial, Cascais, lugar a partir do qual Portugal veste o seu melhor fato para se apresentar como epicentro do diálogo global.

Mas ao contrário de Davos, que replica as dinâmicas de poder instituído, a Horasis tem como objetivo promover o crescimento sustentável, a cooperação entre os povos e uma visão comum de futuro. Com 600 participantes registados, incluindo filantropos e algumas das maiores fortunas do mundo, a Horasis volta a valorizar o poder suave do país e, como no passado, recoloca Portugal e Cascais na rota do investimento estrangeiro.

Davos e Cascais são concorrentes e complementares. Precisamente por partilharem diferentes visões do mundo, ambas têm dia e lugar marcado nas agendas dos decisores políticos e empresariais.

Historicamente um ponto de encontro de povos e culturas, Cascais é o lugar certo para inspirar um novo tempo de humanismo e responsabilidade; de desen-volvimento e sustentabilidade; de concórdia entre as nações e paz entre os homens.

Em maio, com a organização do Horasis Global Meeting e da Assembleia-Geral da UCCLA – que trouxe a este espaço no artigo da semana passada –, Cascais será ponto de passagem obrigatório para os homens das ideias e da liberdade. A construção orgânica de uma cidade aberta e tolerante, virada para o amanhã e para o novo, também passa (muito) pela capacidade de receber e fixar os melhores.

Cascais é mesmo o lugar a partir de onde ambicionamos mudar o futuro.

Escreve à quarta-feira