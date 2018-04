Um grupo, composto por três homens e uma adolescente, foi detido na terça-feira depois de terem criado conflitos no estacionamento de um Centro de Observação e Triagem de Presos em Grande Recife, Brasil.

O grupo, mascarou-se com os macacões vermelhos e as máscaras de Salvador Dalí, os disfarces usados pelos assaltantes na série ‘La Casa de Papel’, e tentou invadir o local, mas acabou por ser abordado pelos polícias, que os levaram até à Polícia Civil.

Segundo o G1, o grupo era composto por youtubers que estavam a tentar gravar um vídeo para a plataforma. De acordo com o comunicado da Polícia Civil, três dos quatro suspeitos foram multados por terem entrado num espaço privado sem autorização e ainda pela entrada com telemóveis num estabelecimento prisional, falso alarme e corrupção de menores.

"É de uma irresponsabilidade inimaginável. Foi uma ação arriscada e que só não teve um final trágico graças à experiência dos nossos agentes penitenciários. Recentemente 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate no presídio do Pará. Na ação de hoje o grupo poderia facilmente ter sido confundido com estes mesmos criminosos”, referiu o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, em comunicado, citado pelo G1.