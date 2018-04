Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto, para esta quarta-feira, ocorrência de céu limpo, vento fraco e, em alguns sítios a subida da temperatura.

Já para a Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e ocorrência de chuva, com temperaturas que irão variar entre os 16 e 22 graus.

No continente, as temperaturas máximas vão variar entre os 20 e 28 graus e as mínimas entre os 7 e 12 graus.

O IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima.