Hoje é um dia diferente. António Costa tem um debate quinzenal que começa três horas antes do encontro em que vai selar com Rui Rio os acordos sobre descentralização e fundos comunitários. A tensão, desta vez, está à esquerda. Nos últimos dias, o PS começou a encostar ao centro e isso está a mudar o xadrez político.

Se com Rui Rio a agenda passa por uma fotografia – até há pouco tempo impensável – de assinatura de acordos entre primeiro-ministro e líder da oposição, à esquerda o BE começa o dia com a apresentação do projeto de resolução para rejeitar a meta de 0,7% no Programa de Estabilidade.

O que é que mudou? António Costa está a ver o PSD perder terreno – enredado em polémicas e com um discurso surpreendente de defesa de aumentos para a função pública – e resolveu voltar ao lugar onde se ganham eleições: o centro.

