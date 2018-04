São imagens incríveis que chegam do campeonato boliviano de futebol. O jogo entre o Sport Boys e o Nacional de Potosí ficou marcado por uma situação ocorrida aos 32 minutos, momento em que o técnico dos visitantes, o argentino Edgardo Malvestiti, decidiu tirar do jogo Thiago dos Santos.

O médio brasileiro, de 33 anos, não ficou minimamente satisfeito e mostrou-o de forma veemente: ao sair do relvado, insultou o treinador (de forma bem audível) e ainda o empurrou, tendo de ser agarrado por colegas e outros elementos da equipa técnica e levado para o banco de suplentes.

Mesmo assim, Thiago dos Santos (que chegou a ser colega do português Máro Matos no Tubize, da Bélgica, entre 2008 e 2010, bem como do quarteto luso que representava o Paphos, de Chipre, em 2010/11, composta por Santamaria, Hugo Carreira, Pedro Moutinho e Bernardo Vasconcelos) não parou com os impropérios para com Malvestiti e levantou-se novamente em direção ao treinador, pontapeando ainda um elemento da equipa técnica. Acabou por ter de ser retirado de campo... pela polícia.

