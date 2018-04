O Benfica publicou um comunicado no site do clube a criticar o preço dos bilhetes para o jogo com o Estoril, da 31.ª jornada do campeonato.

O clube da Luz diz-se surpreendido devido ao preço das bancadas de topo serem mais elevados do que os das centrais.

“Manifestámos a nossa estranheza pela situação, pouco normal, de se estabelecer preços mais caros de 18 euros para a bancada topo, em detrimento de preços mais baixos de 12 e 15 euros para as bancadas centrais”, lê-se no comunicado.

Leia o comunicado na íntegra:

A Sport Lisboa e Benfica SAD informa que, há mais de duas semanas e atempadamente, alertou a Liga Portugal sobre a necessidade de precaver as condições de acesso e utilização da bancada topo do Estádio António Coimbra da Mota, junto da Estoril Praia – Futebol SAD e da Câmara Municipal de Cascais, tendo em conta o jogo que se realiza no próximo sábado, dia 21 de abril.

Mais tarde, manifestámos a nossa estranheza pela situação, pouco normal, de se estabelecer preços mais caros de 18 euros para a bancada topo, em detrimento de preços mais baixos de 12 e 15 euros para as bancadas centrais.

Foi-nos informado que a manutenção desta situação se deve ao facto de as intervenções previstas para a parte de baixo do piso zero da bancada de topo não terem ocorrido dentro do prazo e tal como se tinha comprometido, por responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais.

Não estando em causa as condições estruturais e de segurança do Estádio António Coimbra da Mota, entende a Sport Lisboa e Benfica SAD tornar público o conjunto de diligências que realizou, esclarecendo que lhe é alheia a definição da tabela de preços para este jogo.

Lisboa, 17 de abril de 2018