Alguns estudos sugerem que certas características físicas podem dizer muito sobre a vida sexual de uma pessoa.

Normalmente, mulheres com seios maiores e ancas mais largas são consideradas mais atraentes, mas estes estudos mostram que existem outras características às quais nem sempre estamos atentos.

Seios grandes

Um estudo divulgado no site Psychology Today mostra que os homens que não querem ter filhos preferem mulheres com um peito pequeno. Isto porque os seios grandes são, do ponto de vista evolutivo, encarado como uma característica associada à fertilidade e à maternidade.

Seios pequenos

Para além de estarem associados a mulheres que não querem ser mães, os seios pequenos estão associados a outras características. De acordo com um estudo da Universidade de Viena , o peito pequeno é sinónimo de uma maior sensibilidade. Para além disso, ter seios mais pequenos também ajuda a ter uma postura corporal mais correta, o que é sinónimo de confiança, uma característica que atrai o sexo oposto.

Ancas largas

De acordo com um estudo da Universidade de Leeds , as mulheres com as ancas mais largas são mais atraentes – isto porque este tipo de corpo está associado à fertilidade.

Lábios carnudos