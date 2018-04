Durante uma conversa telefónica com a chanceler alemã, Angela Merkel, Vladimir Putin afirmou que o ataque conjunto contra a Síria prejudicou o processo de paz.

"O presidente russo sublinhou novamente que as ações de uma série de países ocidentais, que cometeram um ato de agressão contra a Síria, representam uma violação grosseira das normas do direito internacional", refere o Kremlin, através de um comunicado.

O presidente russo fez ainda referência ao facto de o ataque de sábado ter causado “um grande prejuízo ao processo de paz na Síria".

Recorde-se que O ataque de sábado, levado a cabo pelo EUA, Reino Unido e França, teve como alvos instalações associadas à produção e armazenamento de armamento químico, com o objetivo de responder ao regime de Bashar al-Assad, aquele que consideram responsáveis pelos ataques químicos em Douma, que mataram pelo menos 70 pessoas, revelou a Organização Mundial de Saúde.

Tanto a Síria como a sua aliada Rússia negaram qualquer envolvimento do governo sírio nestes ataques e pediram à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) que enviasse inspetores para Douma para averiguar a autoria dos ataques. Os trabalhos dos peritos deverão começar amanhã, altura em que, segundo a Rússia, já estarão reunidas as condições de segurança para a entrada dos inspetores na área.

No sábado, Moscovo defendeu que o ataque dos EUA e os seus aliados tinha como objetivo dificultar esse mesmo acesso. “Os golpes foram infligidos numa época em que os inspetores da OPAQ deveriam ir à Douma com a tarefa de restabelecer a verdade. Há todos os motivos para acreditar que o objetivo do ataque foi obstruir o trabalho dos inspetores”, lê-se num comunicado divulgado pelo Kremlin no sábado.