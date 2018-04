"Nunca me ouviu dizer a palavra nunca e também não vai ser agora", disse Mário Centeno, ministro das Finanças, à TSF quando questionado sobre os aumentos na Função Pública em 2019. Por agora, o ministro não exclui essa possibilidade, mas também não se compromete com um alívio da carga fiscal enquanto não se alcançar a "estabilização fiscal em Portugal".

“Nós temos de ter consciência de que o caminho que estamos a percorrer tem que ser feito com equilíbrio, quer na forma como projetamos a receita, quer na forma como executamos a despesa”, disse. Quando se alcançarem os objetivos orçamentais, o governo ficará mais confortável para "usar todos os instrumentos que tem ao seu dispor", acrescentou.

“Há um conjunto de matérias muito significativa, do lado da administração pública, que nós anunciámos que iríamos fazer e começar um programa de recrutamento na administração pública. Para áreas que têm estado muito fechadas, digamos assim, em termos de admissões nos últimos anos”, afirmou. Entretanto, esse caminho vai continuar no mesmo sentido e "os equilíbrios que forem encontrados no âmbito do orçamento de 2019 ditarão qual é o seu desenho final".