A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, vai participar num conjunto de reuniões até novembro com o objetivo de "conhecer a realidade profissional dos nutricionistas" no Serviço Nacional de Saúde. Profissionais que, considera, são escassos no sistema público.

Para começar, a bastonária fará várias visitas a centros de hospitalares e ao agrupamento de centros de saúde da Arrábido, em Setúbal, mas pretende visitar no total cerca de 40 instituições espalhadas por todo o país, onde se inclui o Alentejo, Algarve, Açores e Madeiras. Uma escolha limitada por não existirem nutricionistas nos "grandes centros de Saúde".

O governo tem afirmado que em 2018 existem mais 8.480 profissionais de saúde no SNS do que em 2015, mas a bastonária relembrou que nenhum é nutricionista. Para estes profissionais, existem 40 vagas previstas no Orçamento de Estado mas até ao momento não foram ocupadas, sendo que no ano passado o concurso de 55 vagas não chegou a avançar.