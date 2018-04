Maçã

Coma uma cerca de meia hora antes de almoçar ou jantar. A fibra e a água que esta fruta contem ajudam a ‘enchê-lo’ , o que o vai levar a comer menos quando fizer a refeição, explica Debra Wein, presidente da Wellness Workdays, um site que lhe dá várias dicas para ter um estilo de vida saudável.

Abacate

Comer meio abacate como acompanhamento ao almoço ajuda-o a sentir-se satisfeito durante o resto da tarde, lê-se num estudo publicado na Nutrition Journal. De acordo com esta investigação, as mulheres que seguiam este conselho sentiam-se mais satisfeitas que as outras e sentiam menos desejo de ‘petiscar’ ao fim de três horas após a refeição.

Feijão, lentilhas e grão

Estes ‘super-alimentos’ estão cheios de proteína, fibra, antioxidantes, vitamina B e ferro. Para além disso, ajudam a controlar o apetite. Um estudo publicado no jornal Obesity descobriu que quem consome estes alimentos regularmente sente-se 31 por cento mais satisfeito do que quem não o faz.

Sopa

“A sopa ajuda-o a controlar o apetite [e a manter a linha], uma vez que dá volume ao estômago, mas sem que se ingira muitas calorias”, explica Beth Saltz, responsável pelo site nutritionskitchen.com.

Pickles

Os pickles têm ácidos gordos e um estudo publicado recentemente Annals of The New York Academy of Sciences mostra que estes componentes químicos fazem a ligação entre os intestinos e o cérebro, ajudando a regular os ‘sinais’ de fome. Os pickles ajudam também a produzir probióticos, as bactérias saudáveis que ajudam a fazer digestão.

Piri-piri em pó

Deve ser consumido com cuidado, mas o estudo da Universidade de Maastricht mostra que dar um toque picante à refeição ajuda a controlar o apetite. A investigação, que foi publicada no jornal Appetite, revela que adicionar um quarto de colher de chá de piri-piri em pó à comida ajuda a aumentar a saciedade. O grupo de voluntários só teve direito a comer 75% da dose recomendada de calorias diárias, mas como as refeições tinham um pouco de picante, não sentiam fome, nem vontade de continuar a comer depois de terem terminado o jantar.

Chocolate Negro

Quando estiver com vontade de comer alguma coisa doce, agarre em quadradinhos de chocolate negro e delicie-se. Este alimento ajuda a reduzir a pressão arterial e a proteger o cérebro e o coração de problemas futuros. ‘Enche’ mais que um leite com chocolate e ajuda a controlar os desejos alimentares.

