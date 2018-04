Os jovens que residam em Portugal e que tenham nascido no ano 2000 vão ter acesso gratuito a vários espaços e iniciativas culturais até abril de 2019.

A iniciativa surge no âmbito do projeto ‘És Cultura18’, apresentado esta segunda-feira, em Lisboa. Assim, os jovens que fazem 18 anos este ano "terão acesso gratuito a uma rede de equipamentos abrangentes em termos territoriais", que representa uma "oferta cultural muito variada, muito heterogénea e muito completa", explicou Miguel Honrado, secretário de Estado da Cultura, citado pela agência Lusa.

Para terem acesso gratuito, os jovens têm apenas de apresentar o cartão de cidadão. Entre as iniciativas abrangidas neste projeto estão os eventos e equipamentos sob a tutela do Ministério da Cultura e outros, como a Fundação Calouste Gulbenkian. A lista dos espaços abrangidos estará disponível no site deste projeto.

Este projeto foi o mais votado na edição de 2017 do Orçamento Participativo Portugal. O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, elogiou-o, lembrando que "o Governo quer a aproximação efetiva dos cidadãos à Cultura e da Cultura aos cidadãos". "Queremos que a Cultura seja um projeto participativo e de participação", acrescentou.