Tany, um jovem cantor sul-coreano, morreu no passado dia 14 de abril, aos 22 anos, vítima de um acidente de viação.

O cantor, cujo nome verdadeiro era Kim Jin-soo, ficou conhecido por ter feito uma música em homenagem às mais de 300 pessoas que morreu no naufrágio de Sewol, que ocorreu há precisamente quatro anos. O ferry transportava 476 pessoas, a maioria eram estudantes e professores da Escola Secundária Danwon em Ansan, perto de Seul.

“Tany morreu no dia 14 de abril, durante a madrugada, ao volante do seu carro, no condado de Jangheung para chegar a Mokpo, através da Namhae Expressway, onde embateu contra uma estrutura. O carro ficou completamente destruído”, revelou a agência do cantor.