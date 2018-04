Se não sabe que livro começar a ler, a nova plataforma da Google pode ajudar. Talk to Books, ou em português Fala com os Livros, é uma ferramenta de inteligência artificial que permite interagir os livros através da relação entre as palavras. "Ao fazer a pergunta (ou escrever a declaração), a ferramenta procura em todas as frases em mais de 100 mil livros para encontrar a que corresponde ao conceito introduzido, baseando-se no significado semântico ao nível da frase", pode ler-se no comunicado publicado por Ray Kurzweil, diretor de engenharia, e por Rachel Bernstein, gestora de projetos.

"Com Talk to Books, oferecemos uma forma completamente nova de explorar livros. Pode escrever uma frase, fazer uma pergunta e a ferramenta vai encontrar uma frase de um livro que responda", explicam Kurzweil e Bernstein acrescentando que a relação não se singe à semelhança da escrita.

Esta plataforma está incluída no projeto "Experiências Semântica" (Semantic Experiences), a que pertence também o Semantrics, um jogo de associação de palavras em que o algoritmo relaciona hierarquicamente as palavras apresentadas com a introduzida pelo jogador. O objetivo destas plataformas é continuar a melhorar as redes neuronais, ou seja de relação pergunta-resposta, utilizadas no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

"Como a linguagem é composta por hierarquias de conceitos, criámos vetores utilizando uma hierarquia de módulos, cada um dos quais considerando características que correspondem a frases em escalas temporais diferentes", explicam acrescentando que a relação entre as palavras vai desde "sinonímia, antonímia, meronímia, holonímia e muitos outros tipos de relações que possam ser representadas em modelos de espaços de linguagem vetorial".