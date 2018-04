"Vão ver que as sanções à Rússiva vão continuar", disse Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas (ONU) este sábado em entrevista à CBS. Segundo a embaixadora, a administração de Donald Trump tem preparadas mais sanções que serão anunciadas esta segunda-feira.

O secretário do tesouro, Steven Mnuchin, "vai anunciá-las esta segunda-feira - se não anunciou já - e são diretamente para certas empresas que têm andado a negociar equipamento relacionado com o uso de armas químicas de Assad", explicou.

"Eu acredito que todos vão sentir desta vez. E acredito que todos sabem que nós enviamos uma mensagem forte e a nossa esperança é que eles a ouçam", acrescentou ainda a embaixadora que defendeu que o ataque feito à Síria na passada sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal) "enviou uma mensagem forte de que eles têm de parar o programa de armas químicas".

Para Haley, mais do que avisar a Síria, é necessário chegar aos "amigos", Rússia e Irão. "Nós queremos que os amigos Irão e Rússia saibam que nós estamos a falar a sério e que eles também vão sentir as consequências", acrescentou. "O nosso objetivo era mandar uma mensagem forte a Assad e aos amigos que nós não o vamos ver a continuar o uso de armas químicas no próprio povo", reforçou a embaixadora.