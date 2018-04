Um realizador político

O regime checoslovaco proibiu-lhe um filme para sempre e com a invasão soviética partiu para os EUA onde conseguiu fazer obras políticas dentro do sistema. Evocação de Milos Forman

Na cena mais hilariante de “Os Amores de uma Adolescente/Taking Off”, o primeiro filme realizado por Milos Forman nos Estados Unidos, um grupo alargado de pais de smoking e de mães de vestido de noite recebem uma lição prática sobre como fumar um charro por parte da personagem interpretada por Vicent Schiavello. O realizador deixa a cena desenvolver-se, aguenta o tempo para melhor extrair dela não só o lado hilariante, como o seu conteúdo político, subversivo: uma série de cidadãos respeitados a participar numa ação coletiva em que arriscam dez anos de prisão.

Em 1971, recém-chegado aos Estados Unidos, foragido de uma Checoslováquia que os tanques russos haviam invadido para travar a Primavera de Praga, Milos Forman – um dos grandes nomes da Nova Vaga do cinema checoslovaco, corrente cinematográfica que ganhara prestígio e prémios para lá da Cortina de Ferro – atirou-se a um projeto inovador e subversivo numa América desconfiada das instituições que culminaria em 1974 com a demissão de Nixon da presidência.

Apesar de ter ganho o grande prémio do júri no Festival de Cannes, a obra de estreia de Forman nos EUA acabou por se revelar um fracasso de bilheteira tal que, no fim, o realizador acabou a dever 500 dólares à produtora. Visto hoje, à distância de quase 50 anos, consegue entender-se porquê – “Taking off” é uma comédia sobre um assunto dramático, o da fuga de casa dos adolescentes, que acaba por nos deixar com a pergunta de que perante pais tão reprimidos e hipócritas, como é que não havia mais adolescentes a abandonar a casa de família e a lançar-se à procura do mundo?

Um pormenor interessante, embora o conteúdo rico do título original fosse impossível de traduzir, tendo em conta que taking off pode falar de fugir, despir a roupa ou levantar voo, neste caso em termos do uso de marijuana, chamar ao filme “Os Amores de uma Adolescente” parece um esforço suplementar para retirar qualquer carga subversiva ao apelo comercial do filme, o que tendo em conta que estreou em Portugal em 1972 não admira.

Forman, que morreu na sexta-feira, aos 86 anos, tinha na altura 39 anos e chegava aos Estados Unidos como o incensado grande representante da Nova Vaga do cinema checoslovaco, já com duas nomeações para o Óscar de melhor filme estrangeiro com “Os Amores de uma Loira” e “O Baile dos Bombeiros”.

Sobretudo este último, uma divertida sátira sobre uma festa anual de bombeiros que dá para o torto, onde os prémios da quermesse são roubados, os bombeiros são ineptos para tudo o que seja organização e também para apagar fogos. As autoridades checoslovacas reagiram com tudo menos humor ao retrato político mais geral que se adivinha naquele quartel de aldeia e baniram o filme para sempre.

O realizador que chegou aos EUA era, naquela altura, tudo menos um desconhecido e havia quem lhe seguisse a carreira desde que se estreara na longa-metragem de ficção a ganhar um prémio no Festival de Locarno, em 1964, com o “Ás de Espadas”.

“Taking off”, apesar do fracasso comercial, tornou-se um filme de culto, uma obra matura de alguém que mesmo num país completamente diferente, sem conhecer suficientemente a língua para trabalhar os diálogos, entregando-se por isso à improvisação dos atores, consegue mesmo assim ser muito pessoal na forma de olhar a realidade. A montagem da multiplicidade de rostos de jovens aspirantes ao sucesso que nos dá a sensação de todas serem a mesma a interpretar a mesma canção do sonho americano, é um momento único de linguagem cinematográfica.

Mesmo que os obituários fossem quase unânimes na identificação de Forman com “Voando Sobre um Ninho de Cucos”, cujos oito Óscares garantiram-lhe a glorificação americana para sempre (e lhe permitiram a rápida naturalização – em 1977 já era cidadão americano), é “Taking Off” que mostra o talento do realizador checoslovaco para chegar a um país novo, absorver o ambiente, interpretá-lo e entregar ao espetador uma visão cinematográfica única. Uma visão que nunca sucumbe ao brilho das luzes, que prefere os subversivos, a riqueza dos marginais que triunfam entre as sombras da sua própria existência – daí o R.P. McMurphy (tão colado a Jack Nicholson que a partir daí houve sempre um cuco a voar nas suas interpretações), daí o Mozart de “Amadeus” (numa história contada pelo ódio figadal do Salieri que representava o sistema), daí o biopic sobre Larry Flint (o homem que criou a “Penthouse” e fez a luta pela liberdade de expressão descer ao nível dos bordéis), daí a grande evocação, ao mesmo tempo brilhante e pungente do humorista Andy Kaufman interpretado por Jim Carrey (Forman deu o nome de Andy e Jim aos seus gémeos nascidos nos EUA em 1999), daí o seu Goya lutando contra a inquisição espanhola por causa da sua musa no seu penúltimo filme, “Os Fantasmas de Goya”.

Das quatro décadas que passou a fazer filmes na América, Forman afirmou-se como um dos mais políticos realizadores do cinema popular, capaz de manter a visão subversiva da existência por entre todas as roldanas da máquina do cinema mainstream. Talvez porque desde o princípio tivesse bem clara a resposta à pergunta que George Shapiro faz a Andy Kaufmam em “Homem na Lua”: “Quem é que estás a tentar divertir, a audiência ou a ti próprio?”