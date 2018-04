Um grupo de fadistas avançou com um pedido de habeas corpus para que Raul Schmidt, o empresário luso-brasileiro ligado ao caso Lava Jato, seja libertado.

Segundo revelou à Lusa uma fonte ligada ao processo, o empresário foi detido na sexta-feira pela Polícia Judiciária, depois de ter sido divulgado o acórdão do Supermo Tribunal de Justiça que revoga a decisão de libertar Raul Schmidt.

Pouco tempo depois de ter sido detido na sexta-feira, mais de 100 fadistas mostraram indignados com a decisão que poderá levar à eventual extradição de m português para o Brasil, depois de Raul Schmidt ter adquirido a nacionalidade portuguesa ao abrigo da nova lei, e avançaram com um pedido de habeas corpus a pedir a imediata libertação do empresário.

O habeas corpus foi entregue no Tribunal de Relação de Lisboa que deverá passar ao Supremo Tribunal de Justiça.

Raul Schmidt estava sujeito ao termo de identidade e residência, a duas apresentações semanais às autoridades e ainda estava proibido de sair do país.

O empresário é investigado no Brasil no caso Lava Jato, pelo pagamento de luvas aos ex-diretores da Petrobras, que estão envolvidos num suposto esquema de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa.