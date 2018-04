No sábado à noite, o autocarro onde seguiam os adeptos do Vitória de Setúbal foi apedrejado, na A7, quando estavam a regressar para Guimarães depois de o jogo ter ficado empatado.

Segundo Luís Abreu, do comando dos Bombeiros de Riba de Ave, referiu ao Jornal de Notícias, o alerta foi dado por volta das 23h, pouco tempo depois do final do jogo.

Na sequência do apedrejamento, três pessoas ficaram feridas depois de terem sido atingidas por estilhaços de vidro, mas sem gravidade. A mesma fonte referiu ainda que a Cruz Vermelha de Macieira de Rates e a corporação de Riba de Ave prestaram assistência médica na estação de serviço de Seide aos feridos.

O autocarro ficou com um vido partido e no local esteve ainda a Brigada de Trânsito da GNR.

O jogo entre o Vitória de Guimarães e o Vitória de Setúbal decorreu no sábado à noite e a partida ficou empatada.