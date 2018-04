Margarida Balseiro Lopes foi eleita presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), tornando-se assim na primeira mulher a liderar o JSD.

As eleições decorreram este domingo, na Póvoa do Varzim, no último dia do Congresso Nacional do JSD.

A candidata derrotou André Neves, o candidato por parte de Rui Rio.