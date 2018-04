Lula da Silva, o ex-presidente brasileiro, lidera as sondagens para as eleições presidenciais de outubro, de acordo com uma sondagem do Datafolha, divulgada este domingo.

O ex-presidente do Brasil, tem 31% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro que tem 15% das intenções de voto.

A sondagem, feita pelo Datafolha entre os dias 11 e 13 de abril, revelou um recuo de Lula da Silva, comparativamente às sondagens de janeiro onde reunia 37% das intenções de voto.

O atual presidente do Brasil, Michel Temer, que se pode recandidatar, conseguiu 2% das intenções de voto.

Lula da Silva foi preso no dia sete de abril e está a cumprir pena em Curitiba, na sequência de uma ordem judicial emitaida pelo juiz Sérgio Moro, o juiz responsável pelos casos de corrupção relacionados com a Operação Lava Jato.

O ano passado, o ex-presidente do Brasil foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais, tendo sido considerado culpado por receber como suborno um apartamento de luxo da Construtora OAS. Em janeiro a sentença foi aumentada para 12 anos e um mês de prisão.