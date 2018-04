Um homem de cerca de 30 anos morreu depois de se atirar do segundo piso do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

O homem atirou-se do segundo piso da zona interior do centro comercial, junto à zona da restauração, e caiu no piso zero.

Ao Observador, a Polícia de Segurança Pública confirmou que se tratou de suicídio, acrescentando que a situação está agora a ser analisada.