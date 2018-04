Depois de um pequeno período sem chuva, ela está de volta. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), amanhã é esperada chuva e até neve acima dos 1400 metros.

Este domingo, no norte e centro do país, o céu estará muito nublado, com períodos de chuva.

Além disso, o IPMA prevê a subida da temperatura mínima no norte e a descida das temperaturas máximas no interior.