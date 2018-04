Donald Trump voltou a usar o Twitter: desta vez, reagiu ao ataque levado a cabo pelos EUA, em conjunto com o Reino Unido e a França, esta madruga, contra alvos sírios.

“Ontem à noite fizemos um ataque perfeito. Agradeço à França e ao Reino Unido pela sua sabedoria e pelo seu poder militar. Não podíamos ter um resultado melhor. Missão cumprida!”, escreveu o presidente dos EUA.

“Muito orgulhoso do nosso exército, que em breve, depois de terem sido investidos milhões de dólares, tornar-se-á o melhor que o país já teve. Não haverá nada nem ninguém que se aproxime”, acrescentou.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Recorde-se que, esta madrugada, os EUA, apoiados pela França e o Reino Unido, bombardearam alvos em território sírio, numa ofensiva que, segundo as autoridades norte-americanas, se tratou num “ato único” para destruir locais essenciais à produção e armazenamento de armas químicas.

Este ataque surge na sequência de um ataque com armas químicas alegadamente perpetrado pelo regime sírio. O governo de Assad já negou qualquer envolvimento neste ataque e a Rússia pediu a membros da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) que fossem ao terreno perceber o que se passou. Este ataque dos EUA e seus aliados surge no dia em que a OPAQ ia começar os trabalhos no terreno.

A Rússia pediu entretanto uma reunião do Conselho de Segurança da ONU com caráter de urgência. Já foi confirmado que a reunião irá ocorrer esta tarde.