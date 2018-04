A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua anunciou a apresentação de um projeto de resolução para que o Programa de Estabilidade 2018-2022 mantenha a meta para o défice nos 1,1%.

“O que está em causa é a decisão unilateral do Governo de alterar a meta de 1,1% do défice”, referiu a deputada bloquista depois da declaração de Mário Centeno a anunciar que a meta do défice para este ano será de 0,7%.

“É importante que os mesmos deputados que aprovaram o Orçamento do Estado possam, mais uma vez, votar sobre se a meta e o compromisso de 1,1% negociado e aprovado nesse Orçamento do Estado deve ser alterado”, acrescentou.