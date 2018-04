O governo vai avançar com uma medida de redução do IRS em 2021 no valor de 200 milhões de euros, segundo o Programa de Estabilidade 2018-2022. No entanto, em conferência de imprensa, Mário Centeno não avançou pormenores, falando apenas numa a "medida adicional de alívio de carga fiscal" em 2021.

A evolução dos impostos sobre o rendimento e o património considera o aumento da base tributável, fruto do crescimento económico e da massa salarial. As medidas de tributação direta incluem a alteração dos escalões de IRS legislada em 2018 e com efeitos ainda em 2019, a atualização da derrama de IRC em 2018 e uma nova medida de redução de IRS em 2021 no montante de 200 milhões de euros", revela o documento.

E a função pública?

Já em relação aos aumentos da Função Pública, Mário Centeno disse apenas que "tem vindo a ter ao longo de toda a legislatura atenção especial por parte do governo".

O ministro das Finanças lembrou ainda as medidas que foram levadas a cabo pelo Executivo: a redução do horário para as 35 horas e o descongelamento de carreiras, acrescentando ainda que o governo vai "promover activamente um processo de recrutamento de técnicos para a administração pública em áreas muito especializadas".