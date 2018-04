Existe até um termo para quem teme estes dias (já ouviu falar em friggatriskaidekaphobia?). E a verdade é que já aconteceram algumas coisas más numa sexta-feira 13.

Aqui ficam 13 exemplos:

- A 13 de outubro de 1307, milhares de templários foram acusados de traição à Igreja pelo Papa Clemente V. O rei Filipe IV de França ordenou a sua prisão e acabaram por ser torturados e mortos. Muitos dizem que foi este evento que deu origem à superstição ainda hoje existente.

- Nathan Bedford Forrest, fundador do grupo radical Ku Klux Klan, nasceu na sexta-feira 13 de julho de 1821.

- A 13 de maio de 1925, uma sexta-feira, o estado do Tennessee (EUA) declarou ilegal o ensino da Teoria da Evolução nas escolas daquele estado. Os alunos só podiam aprender a evolução do Homem através de textos bíblicos.

- O Palácio de Buckingham foi bombardeado pelos nazis a 13 de setembro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial.

- A 13 de outubro de 1972, um avião despenhou-se nos Andes. Doze pessoas morreram logo após o acidente, outras após uma avalanche que se seguiu. Alguns conseguiram a sobreviver recorrendo a atos de canibalismo.

- O rapper Tupac morreu a 13 de setembro de 1996, seis dias depois de ter sido alvejado várias vezes em Las Vegas.

- Um ciclone matou 500 mil pessoas no Bangladesh na sexta-feira 13 de novembro de 1970, uma das maiores catástrofes naturais registadas até hoje.

- A 13 de outubro de 1989, Wall Street sofre o seu segundo maior crash de sempre.

- Nesse mesmo dia, um vírus atacou milhares de computadores IBM no Reino Unido, apagando muita informação de várias empresas.

- O navio Costa Concordia chocou com um rochedo e começou a afundar-se a 13 de janeiro de 2012.

- Um estudo publicado no British Medical Journal em 1993 mostrava que, no Reino Unido, havia um maior número de acidentes na estrada numa sexta-feira 13 do que em qualquer outro dia.

- A 13 de outubro de 2006, uma tempestade de neve em Buffalo e Nova Iorque matou três pessoas.

- Um incêndio em Victoria (Austrália), a 13 de janeiro de 1939, destruiu 20 mil quilómetros quadrados de floresta e matou 71 pessoas.