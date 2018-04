Jupp Heynkes já tinha anunciado que ficaria como técnico do Bayern de Munique apenas até ao final desta temporada. Agora, os bávaros anunciaram o seu substituto.

Niko Kovac, treinador do Eintracht Frankfurt, é o escolhido para assumir o comando do Bayern. “Niko Kovac vai ser o novo treinador do Bayern a partir de 1 de julho de 2018. Chegámos a um acordo para um contrato de três anos”, disse Hasan Salihamidzic, diretor desportivo dos bávaros.

Kovac, antigo jogador do Bayern, já foi selecionador da Croácia e estava desde março de 2016 no Eintracht Frankfurt, que ocupa atualmente a quinta posição do campeonato alemão.