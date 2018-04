O regresso a Moçambique

Se alguém me dissesse, quando era mais novo, que dois dos melhores anos da minha vida seriam passados em África, eu diria que esse alguém só poderia ser louco. A verdade é que, a partir de uma certa altura, o meu caminho cruzou-se e entrelaçou-se com Moçambique e, quando eu notei, já era amor.

Não tenho a ousadia de tentar explicar por palavras tudo aquilo que aquela terra me transmitiu e não mais saiu de mim, porque a profundidade dos sentimentos vai para além de qualquer descrição. Tenho, porém, a certeza de que aquela inolvidável aventura me levou até à mais fascinante das experiências: a do conhecimento pessoal, do sentido da vida e da importância que certas coisas e pessoas têm para mim.

Fernando Pessoa disse um dia num dos mais bonitos poemas do seu heterónimo Ricardo Reis: “Para ser grande, sê inteiro”. Eu acho que para se ser inteiro, para percebermos realmente o que nos rodeia e termos um grau de comparação, é fundamental uma passagem por ali. Do cheiro intenso à música envolvente, do calor humano à simplicidade, da pureza das intenções ao impacto da verdadeira pobreza. O domínio daquilo que realmente nos interessa e do que nos faz falta ganha especial lucidez quando percebemos que, para sermos felizes, às vezes precisamos de tão pouco, que aquilo que no nosso dia-a-dia nos parece determinante perde todo o seu significado quando vamos ao que realmente nos preenche.

Desde o menino de cinco anos que me queria dar uma lagosta na praia em troca de uma caneta porque um dia gostava de ser médico e na escola não tinha nenhuma caneta para escrever ao guarda de 70 anos que, lavado em lágrimas, tentou beijar-me os pés quando lhe deixei dez euros de gorjeta, as mil e uma histórias que trouxe para um dia contar ainda hoje me arrepiam a pele e me deixam o “coração” mais apertado. Ali tudo é real, duro, puro. Somos obrigados a fazer muitas perguntas a nós próprios sobre coisas que para nós seriam banais, e para quem lá chega com a vontade de relevar o que existe de mau e de exponenciar o que há de bom, aquilo que recebemos é a melhor das recompensas: o conhecimento de nós próprios, do nosso entendimento sobre o mundo, os nossos objetivos e a importância de saborearmos os momentos.

Regresso agora, passados cinco anos, mas na realidade parte de mim nunca de lá chegou a sair. Já sinto o ar abafado à saída do aeroporto. As saudades dos imensos amigos que por lá deixei num país onde há muito para fazer, cheio de pessoas boas, feitas de uma cultura de aço. Fui convidado para ir passar música na abertura do South Beach, o primeiro clube de praia de Maputo. Sinto falta daquela humildade que se sente em cada esquina, dos sorrisos fáceis, da beleza natural, de uma geração que tem vontade de se afirmar. Da fruta fresca e do calor à noite, e de uma cerveja 2M bem gelada. Do trato fácil, das conversas profundas e dos sonhos para onde nos leva todo um país.

Só quero que tudo volte a ser como antes, mesmo que apenas por uma semana e meia. Quero voltar a sentir tudo aquilo que me fez sentir tão completo por lá. Com tão pouco, às vezes muito pouco mesmo. A sensação de que, se perdermos tudo, estamos ali, basta olhar à volta. Não peço muito, só quero igual. Abraçar com força os que lá deixei e me dizem tanto, os que me receberam de braços abertos, os que me fizeram sentir em casa. Moçambique tem tudo aquilo que é realmente impactante na vida, a capacidade de nos preenchermos com o dia-a-dia. Não é para todos, mas os que o sentem saberão do que estou a falar. Da mais pura das felicidades. Toda a gente devia ser “obrigada” a beber aquele sumo de cana-de-açúcar na Marginal enquanto o sol se põe. Pelo menos uma vez na vida… Até já.