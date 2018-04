O número de pessoas infetadas com sarampo subiu para 108, tendo sido confirmado mais um caso esta quinta-feira, de acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS).

Dos 108 casos confirmados, 101 já estão curados e há, atualmente, 18 casos que estão a ser investigados.

De acordo com vários alertas que a DGS foi dando, “os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal”.

No entanto, quem já teve sarampo fica imune à doença.