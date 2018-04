O sorteio teve lugar em Nyon, na Suíça, esta manhã e colocou a equipa hexacampeão da Alemanha no caminho do Real Madrid de Cristiano Ronaldo e companhia.

O outro jogo das meias-finais coloca frente a frente o Liverpool de Inglaterra e a Roma de Itália.

A final da Liga dos Campeões está marcada para 26 de maio (sábado), no Estádio NSC Olimpiyskyi, em Kiev (Ucrânia).

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma



🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp