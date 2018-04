Uma criança de nove anos estava desaparecida desde ontem, em Oliveira de Azeméis, tendo sido encontrada durante a manhã desta sexta-feira.

O alerta foi dado ontem pela avó da menor e as buscas deram início ainda durante o final do dia de quinta-feira. A determinada hora da noite as buscas foram suspensas e retomaram esta manhã, altura em que a criança foi encontrada pelas autoridades.

A rapariga foi entregue à avó e, até ao momento, não se sabe o que terá acontecido durante o período de tempo de 12 horas em que esteve desaparecida.

A Polícia Judiciária já está a investigar a situação.