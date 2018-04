Com um Sporting combativo pela frente e a precisar de recuperar de uma desvantagem de dois golos na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, o Atlético de Madrid teve de sofrer em Alvalade para garantir a passagem à fase seguinte da prova.

O universo sportinguista foi avisando: as reviravoltas loucas da Liga dos Campeões eram a inspiração para outra “remontada”, neste caso em Alvalade. Não foi conseguida, é certo, mas o resultado (1-0) e principalmente a exibição perante um Atlético de Madrid irreconhecível podem deixar os leões orgulhosos.

Após a derrota do Atlético de Madrid, a imprensa espanhola foi dura nas críticas à equipa liderada por Simeone.

A Marca diz que o "Atlético sofre em Alvalade mas vai estar nas meias-finais (...) O Sporting foi o único a comparecer na primeira parte e demonstrou uma notável capacidade coletiva (...) Coates, que falhou no primeiro golo do Metropolitano, procurou o perdão com o primeiro golo em Alvalade. Ao seu cabeceamento respondeu o mesmo de sempre: Oblak! (...) Não havia maneira de o Atlético fazer algo no meio campo, por isso Griezmann e Diego Costa pareciam sombras."

"É semifinalista, mas tremeu, tremeu muito em Lisboa, contra um grande Sporting. Nos 3 minutos finais as bolas voavam sobre Oblak, procuravam o golo, o prolongamento", diz o AS.

Já o desportivo Sport diz que "foi a jogar mal e a perder que o Atlético passou às meias-finais da Liga Europa (...) A superioridade dos leões sob a chuva intensa refletiu-se no marcador. Não houve rasto do Atlético num primeiro tempo de claro calor verde e branco.”

O Mundo Deportivo diz que “a primeira parte foi um suplício para o Atlético. Um remate que nem foi à baliza."

O El País considera relata que "sem um passe como equipa durante mais de uma hora, o Atlético Madrid chegou às meias-finais da Liga Europa em Lisboa. Vai estar no sorteio graças a Oblak e aos erros que o Sporting cometeu em Madrid”.

"O Atlético pareceu embruxado. Com um rosto desfigurado, que nunca conseguiu disfarçar. O Sporting dançou sob a chuva e não empurrou o Atlético para o abismo porque Oblak não tem por costume facilitar” – El Mundo