A caminho de um país falhado

Sobre como, dentro de não muito tempo, as variações de décimas nas metas do défice vão parecer ridículas

As imagens dos contentores no Hospital de S. João onde há crianças a fazer tratamentos de quimioterapia não deixam ninguém indiferente. Mesmo que as instalações não comprometam os tratamentos, perceber que, enquanto país, é aquele conjunto de barracões plantados à beira de um hospital que damos a famílias a passar por situações de saúde muito delicadas é demasiado triste. Os buracos no pladur, os cadeirões com espuma a sair – nada daquilo é de agora, certamente não pode ser imputado a um governo quando as instalações são provisórias há sete anos (três governos) e seguramente não será caso único no Serviço Nacional de Saúde, tal como volta e meia vêm a público notícias de escolas onde chove dento das salas ou os alunos têm de levar mantas para se protegerem do frio.

O caso do S. João foi amplamente noticiado esta semana e, aparentemente, há um número que tiraria crianças, famílias e profissionais de saúde daquela situação: 22 milhões de euros. Apesar do degradante da situação, da pressão política para que as obras finalmente avancem, do pedido dos pais e dos profissionais de saúde, a resposta que ficou no ar é que essa libertação de verbas não pode ser imediata: será enquadrada no próximo pacote de investimentos no Serviço Nacional de Saúde, que será incluído, por sua vez, no pacote de investimentos no país estabelecidos no Programa de Estabilidade.

Uma das notícias em torno deste PE(C) é que a meta do défice poderia ser revista de 1% para 0,7%, uma discussão económica que fica reservada para os peritos mas que significará uma diferença de alguns milhões de euros disponíveis. Certamente não vão tirar o tapete financeiro ao projeto do “Joãozinho” – Centeno não se comprometeu com datas, mas garantiu que as obras vão avançar e que não diz coisas para a “fotografia” –, mas vão adiar outros projetos no SNS ou noutra qualquer área que, daqui a alguns meses, poderão ser notícia e surpreender-nos da mesma forma que a ala pediátrica do S. João ficou esta semana à vista de todos, depois de anos à vista de tanta gente sem que nada tenha mudado.

Se qualquer governo é livre de seguir a estratégia em que acredita, estando depois sujeito às críticas de eleitores, opositores e parceiros – o que na atual conjuntura política não é de somenos –, olhar para a importância dada a estas variações de décimas no défice, tendo em conta o país que vamos ter dentro de alguns anos, não deixa de parecer um pouco ridículo ou, pelo menos, uma preocupação excessivamente centrada no imediato que não dá nenhuma luz sobre como será possível o Estado social de que dependem a maioria das pessoas num país em que vamos passar de 147 idosos por cada 100 jovens para 317 idosos por cada 100 jovens em 2080. A população em idade ativa, a que mais contribui com impostos e a que não depende de uma segurança social forte para sobreviver, diminuirá de 6,7 para 3,8 milhões de pessoas. Tem sido dito em vários fóruns e relatórios que a despesa com saúde vai aumentar, e não é só porque acaba sempre por ser necessário corrigir o subfinanciamento de anos para gestão corrente e investimentos estruturais, de que parece ser exemplo o projeto falhado do “Joãozinho” – ou o que quer que seja que leve crianças a serem atendidas em contentores anos seguidos. Vai aumentar porque uma população cada vez mais envelhecida viverá mais tempo com mais doenças crónicas e, em Portugal, essa situação de saúde ainda é mais deteriorada à conta de uma história de privação material e pobreza que hoje ainda se reflete nos mais velhos de nós.

Estando longe de dominar a arte das previsões económicas, parece-me que mesmo com um défice muito para lá destes exercícios minuciosos de 2018, dentro de décadas, dadas as pressões que temos pela frente, não haverá dinheiro para muito mais do que contentores e que os 22 milhões de euros que hoje o país não se pode dar ao luxo de libertar sem esta novela de anos/meses e que gerou uma situação manifestamente “inadmissível”, segundo a administração do hospital, vão parecer, na altura, um problema irrisório.

Se hoje não conseguimos resolver uma coisa desta dimensão sem haver uma denúncia pública e dias de debate político, fico só com a sensação de que estamos a caminhar para um país impossível, um Estado falhado – e o problema será sentido por todos nós. A solução, possivelmente, não depende do país ou de um governo, mas a discussão para lá do agora é simplesmente inexistente e só isso não augura nada de bom.

Jornalista

Escreve à sexta-feira