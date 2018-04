A ironia do discurso de autopromoção de um mártir

O antigo presidente do Brasil Lula da Silva atacou no último sábado a imprensa, que acusa de o atacar. Falou da “tesão” de mostrarem a sua prisão e apelou a uma regulação dos média pelo povo. Será que Lula não sabe que a prisão de um ex-presidente seria capa em qualquer democracia do mundo?

Eu tenho mais de 70 horas de ‘Jornal Nacional’ me triturando. Eu tenho mais de 70 capas de revista me atacando. Eu tenho milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho mais a Record me atacando. Eu tenho mais a Bandeirantes me atacando, eu tenho a rádio do interior me atacando. E o que eles não se dão conta é que, quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro.”

“O outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso. Ah, eu fico imaginando o tesão da ‘Veja’ colocando a capa comigo preso. Eu fico imaginando o tesão da Globo colocando a minha fotografia preso. Eles vão ter orgasmos múltiplos.”

No último sábado, Lula da Silva discursou para milhares de pessoas em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo, e aproveitou para antecipar “o tesão” que a revista “Veja” e a Globo iriam sentir quando noticiassem a sua detenção. O discurso pautou-se por um ataque à imprensa brasileira que, nas suas palavras, o persegue – a ele e ao Partido dos Trabalhadores.

O mais irónico é que a essa hora, nas bancas de todo o país, a capa da “Veja” exibia, em grande plano, a cara de Michel Temer, o atual presidente, homem de direita, visto como um traidor de Dilma Rousseff, de quem até ao impeachment foi número dois.

A notícia não era simpática: “Aperta o cerco a Temer – A prisão de amigos do presidente leva a investigação dos portos para a porta do Palácio do Planalto.”

Ou seja, na semana em que o antigo presidente do Brasil podia ser preso, a revista que o persegue preferiu dar destaque à investigação ao presidente Michel Temer – uma opção editorial que contraria a tese que ali estava a ser apresentada perante a multidão que o aplaudia.

Lula da Silva é um homem do povo, faz questão de o dizer e basta ouvi- -lo para se perceber como é eficaz a falar com e para as multidões. É um talento que soma ao facto de ter uma figura simpática e que aparece sempre associada a um período de progresso do Brasil. Não sou dos que acreditam que o talento e os resultados são só sorte, mas também não sou ingénuo para pensar que o Brasil mudou tanto na sua era como se dizia que tinha mudado. E os resultados estão à vista de todos.

Lula não fez um discurso para dizer que estava inocente, para lamentar que a justiça tivesse chegado à conclusão de que beneficiara de um apartamento de luxo, tríplex, no litoral de São Paulo. Não quis apenas dizer aos que o apoiam que não era corrupto, como a justiça tinha decidido.

Lula quis apelar ao ódio e pôr em causa a democracia – atacando pilares como a justiça e a imprensa.

E é bom lembrar que se é certo que uma imprensa mal-intencionada pode lançar campanhas contra pessoas e/ou instituições, não é menos verdade que um líder como Lula da Silva também o consegue – e de forma mais simpática e menos explícita.

No seu caso, vestiu toda aquela multidão com a sua roupa e pediu-lhes subtilmente que afrontassem a justiça: “Eu vou cumprir o mandado e vocês vão ter de se transformar, cada um de vocês. Vocês não vão se chamar Chiquinho, Zezinho, Joãozinho, Albertinho… Todos vocês, daqui pra frente, vão virar Lula e vão andar por este país fazendo o que vocês têm que fazer e é todo dia! Todo dia!”

Num país onde a violência é cada vez maior e a intranquilidade económica e política podem ter consequências graves a curto prazo para todos os brasileiros, Lula da Silva pediu ainda uma revolução por si. “Eles têm de saber que a morte de um combatente não para a revolução”, gritou.

Naquele Brasil que tem uma imprensa que esta semana já fez várias manchetes com as investigações a Michel Temer e que tem uma justiça que já apanhou (e prendeu) grandes nomes da direita brasileira, como é o caso de Eduardo Cunha (impulsionador do impeachment de Dilma Rousseff), Lula da Silva anseia pelo controlo da liberdade.

“Eles têm de saber. Eles têm de saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia”, atirou. Que regulação será esta de que fala, além da que já está prevista na lei brasileira? Será apenas a concentração dos média em poucas empresas? Se for isso, esse problema já é antigo e já existia quando Lula foi presidente do país.

Para terminar: o argumento de que fez muito pelos pobres, ainda que não seja falso, não cabe num discurso sobre a sua inocência ou culpa. Tal como há alguns anos também não deveriam ter existido os subornos do Mensalão para concretizar as boas intenções de mudar o Brasil.

Naquela tarde de sábado, o ex-presidente acertou numa coisa: é que a capa da “Veja” desta semana acabou por ser dedicada à sua prisão – em qualquer democracia do mundo seria e no Brasil também foi. Esqueceu-se, no entanto, de outra: é que os verdadeiros mártires não se autopromovem.

Jornalista