“A prioridade imediata é evitar o risco de guerra”, alertou o embaixador russo na Organização das Nações Unidas, citado pela Reuters.

Dada a escalada das tensões em torno da Síria, Vassily Nebenzia considera que é necessário arrefecer os ânimos, já que os Estados Unidos têm, de acordo com o responsável, uma postura “muito belicista”.

Sobre se existe a possibilidade de vir a ocorrer um confronto entre os EUA e a Rússia – caso Washington intervenha na Síria – o embaixador disse que as possibilidades não podem ser exlcuídas. “Não podemos excluir quaisquer possibilidades, infelizmente, porque vimos as mensagens que estão a vir de Washington. As mensagens tinham um teor muito belicista”.

“A situação é muito perigosa”, afirmou o responsável.

“Eles sabem que nós estamos lá [na Síria], gostaria que houvesse um diálogo através dos canais apropriados, para evitar quaisquer evoluções perigosas para esta situação”, afirmou, sublinhando que “o risco de uma escalada das tensões é mais complexo do que apenas a Síria, porque os nossos militares estão lá. Portanto a situação na Síria é muito perigosa”, concluiu.